90enne si arrampica sull'albero di ciliege ma cade e muore

Si è arrampicato su un albero per raccogliere qualche ciligia ma il ramo ha ceduto e per lui non c'è stato nulla da fare. E' morto così, a 93 anni, Carlo Maruzzo, che viveva a Lapio di Arcugnano.

L'anziano abitava da solo ed era in buone condizioni di salute, tanto da potersi concedere ancora delle brevi passeggiate nella natura in cui viveva da sempre. Il destino ha voluto che la sua vita finisse proprio tra quei paesaggi che amava tanto, all'aria aperta. Il suo corpo è stato ritrovato solo dopo alcuni giorni di ricerche.

Maruzzo era il fratello maggiore di Padre Tullio, il religioso ucciso in Guatemala nell' '81 e reso Beato da Papa Francesco lo scorso anno.