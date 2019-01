Anziano derubato dopo le avances sessuali: ladra incastrata dalla foto pubblicata su Vicenzatoday

Lo aveva fatto salire nella sua macchina con una finta gentilezza e poi, con delle avances studiate ad arte, lo ha derubato di 300 euro che aveva nel portafoglio. La vicenda, denunciata da un 82enne alla polizia la scorsa settimana, ha avuto un epilogo nei giorni scorsi. L'anziano ha infatti riconosciuto la ladra, che dopo il furto si era allontanata in fretta, da una foto pubblicata su un articolo di Vicenzatoday del 27 dicembre.

L'82enne si è recato quindi in questura indicando la giovane, Mirabela Radu - una rumena di 21 anni - che è stata denunciata anche per questo episodio. La donna, assieme ad altri quattro complici - tre donne e un maschio - è stata denunciata a conclusione delle indagini della squadra mobile di Vicenza diretta da Davide Corazzini per una serie di scippi perpetrati in tutta Italia a danni di persone anziane.

La "tecnica dell'abbraccio" usata per gli atti criminali, era sempre la stessa: avvicinare la vittima con una scusa, ad esempio per chiedere informazioni e poi stringerla fingendo di ringraziarla e contemporaneamente mettere a segno il furto. La polizia ha divulgato le foto alla stampa proprio per permettere ad altre eventuali vittime della banda di segnalare episodi simili.