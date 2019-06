Pensionato terribile arrestato durante lite condominiale

Nella tarda serata di sabato, i carabinieri della Stazione di Torri di Quartesolo hanno arrestato per i reati di oltraggio, violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, C.M., nato a Castel San Giovanni, in provincia di Piacanza, classe 46 e residente a Torri di Quartesolo.

Furibondo

L'anziano si era scagliato contro la pattuglia dei carabinieri, intervenuta sul posto per calmare dei dissidi tra lui ed altri condomini, offendendo e minacciando i militari. Dopo le formalità di rito, l’arrestato veniva riportato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.