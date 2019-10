Anziana rimane incastrata nella Comoda: intervento d'urgenza alla casa di riposo

Intorno alle 10 di lunedì mattina, i Vigili del fuoco di Lonigo sono intervenuti alla casa di riposo "Don Simionati" di Barbarano Vicentino per un incidente ad un'ospite della struttura. Non è ancora chiara la modalità ma, un'anziana, è rimasta incastrata sulla Comoda nella quale era seduta.

Per la donna era impossibile uscire dal supporto tanto che i pompieri, una volta arrivati, hanno dovuto tagliare in più parti la sedia, con tutte le accortezze del caso, in modo che la donna non riportasse ferite. Fortunatamento l'intervento si è risolto nel migliore dei modi, la donna è riuscita ad uscire dall Comoda senza riportare ferite.