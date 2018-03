Anziana accusata di stalking dai vicini: "Minacce con l'olio di ricino"

Curiosa vicenda che ha come teatro un condominio della città, come sfondo la nostalgia del ventennio fascista e come protagonista una 76enne "terribile", A. R..

Secondo quanto riferisce Il Giornale di Vicenza, tre famiglie hanno denunciato la signora per stalking, poichè, secondo la loro testimonianza, anche la minima trasgressione alle regole condominiali viene severamente sanzionata con insulti, comportamenti intimidatori e "dispetti". A rendere le liti ulteriormente inquietanti sono i continui riferimenti al Duce e ai metodi dei suoi accoliti, oltre al tentativo di indottrinare i più giovani con le hit dell'epoca, come "Faccetta nera" e "Giovinezza".

Forza Nuova, partito di estrema destra, non è rimasta indifferente e ha diffuso un comunicato in cui dichciara di essere pronta ad assumersi le spese legali della signora.