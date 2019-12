Cade in casa durante la notte: anziana salvata dai pompieri

La preoccupazione del nipote ha salvato la nonna, una signora di 78 anni che dalla sera di Natale non dava più notizie di sè. È stato infatti lui a chiamare, la mattina di Santo Stefano, i vigili del fuoco che sono intervenuti in un'abitazione di via Pomari a Camisano Vicentino, all'altezza dell'acquedotto.

I pompieri sono intervenuto verso le 9:30 forzando la porta blindata della casa che aveva tutte le finestre chiuse con le serrande. Gli operatori hanno trovato l'anziana a terra, in bagno. La donna, probabilmente caduta per un malore durante la notte, è stata stabilizzata e portata in ospedale con un'ambulanza.

Le condizioni dellla 78enne, che nella caduta ha subito delle contusioni all'anca e al femore, sembrerebbero essere stazionarie.