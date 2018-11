Anziano investito sulle strisce pedonali: è grave

incidente in via Pecori Giraldi a Vicenza verso le 18 di lunedì. Un uomo alla guida di una Skoda SW ha investito un anziano che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L’uomo è finito sul cofano dell'auto ed è sbalzato sull’asfalto

Immediato l’intervento del Suem che ha portato l’anziano al pronto soccorso in codice giallo. L'anziano, che era cosciente al momento del trasporto in ambulanza, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi e per la regolazione del traffico che ha subito dei disagi vista l'ora di punta.