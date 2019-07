Travolto da una balla di fieno: paura per il "nonno" maratoneta

Un autentico veterano della maratona, Antonio Grotto. Quasi un migliaio di gare in tutto il mondo e una forza nelle gambe che a 69 anni non ne vuole sapere di calare. Il maratonesa thienese domenica verso le 15, mentre correva alla Maratona dei due Comuni a Durlo di Crespadoro , è stato travolto da una balla di fieno di circa quattrocento chili che è rotolata giù da un pendio.

La rotoballa, forse a causa del vento, ha sfondato il filo spinato ed è finita sul tragitto della corsa e quindi addosso al thienese. Un incidente incredibile, dal quale Grotto è uscito fortunatamente con botte e contusioni ma, a quanto sembra, niente di grave. «Sono vivo, è incredibile», ha raccontato al Giornale di Vicenza il 69enne dall'ospedale di Santorso dove è stato ricoverato. Il maratoneta, dopo l'impatto, è rimasto stordito per alcuni minuti per poi rimettersi in piedi da solo. Nel frattempo qualcuno ha chiamato i soccorsi ed è arrivata un'ambulanza che l'ha portato al nosocomio per accertamenti sul suo stato di salute.

.