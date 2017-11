Marostica, 40enne stroncato da malore

Una tragedia inaspettata quella che ha colpito la famiglia Rossi: il 40enne Andrea è stato stroncato da un malore fulminante mentre era da solo nel suo appartamento di Marostica, giovedì. A fare la drammatica scoperta, dopo poche ore, è stato il padre, allarmato perchè il figlio non aveva raggiunto i genitori per cena.



L'uomo, che lavorava in banca a Thiene, era uno sportivo e praticava ciclismo, nuoto e sci, oltre ad essere appassionato di vela: godeva di ottima salute e nulla avrebbe potuto far presagire che la sua vita sarebbe stata spezzata in modo così repentino.