Morte alla Beltrame, sciopero di 8 ore

"A distanza di pochi giorni nella nostra regione un altro infortunio mortale; e sempre nel settore siderurgico. Il 2018 inizia già con un drammatico bollettino, oltre i dati già pesantissimi del 2017. Numeri drammatici dietro a cui ci sono volti, persone, vite, famiglie. Andrea Ponzio di 35 anni, operaio alle Acciaierie Beltrame di Vicenza ha perso la vita sul lavoro e lascia una compagna e una bambina piccola" recita un comunicato a firma congiunta FIM-FIOM e UILM, che hanno proclamato per la giornata di venerdì 8 ore di sciopero.

"Il primo pensiero e la nostra vicinanza, anche a nome di tutti i compagni di lavoro, va alla sua famiglia e ai suoi genitori. Come doveroso in questi casi, saranno gli organismi preposti ad accertare le cause e la dinamica dell’incidente, ma il problema di fondo, in generale, è che i lavoratori sono esposti quotidianamente ad un livello di rischio inaccettabile, un livello di rischio che con tragica sistematicità si trasforma in incidenti anche gravi e mortali. Un livello di rischio fatto di ritmi sempre più veloci, di tempi di lavoro saturi, di investimenti non sufficienti o assenti, di non sufficiente formazione alla cultura della sicurezza, di scarsa prevenzione - e concludono - Serve un radicale cambio di passo da parte di tutti per dare una risposta concreta a questi problemi e costruire le condizioni perché questi fatti non accadano più. Serve una strategia precisa, servono azioni e impegni concreti, servono investimenti e prevenzione"

Martedì è stato proclamato lo sciopero in tutto il settore metalmeccanico vicentino di un'ora (4 ore per aziende Siderurgiche, Fonderie e Forge) a fine turno.