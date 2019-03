Ancora paura e degrado in via Allende: piscia e si masturba davanti a una passante

L'abbattimento del muretto, come subito denunciato dai residenti, non ha impedito il degrado dilagante nella zona di via Allende.

Ieri sera, alle 21, le volanti sono intervenute in aiuto di una 48enne che stava portando a spasso il cane. La donna aveva rimproverato un 27enne nigeriano che stava facendo pipì e, in tutta risposta, questi ha cominciato a compiere atti osceni. La vittima ha spruzzato lo spray al peperoncino, provocando l'ira dell'uomo, che ha inziato a dare in escandescenze. Gli agenti hanno faticato non poco a contenerlo: è stato denunciato e multato.