Amy Lee Evanescence si "innamora" di Francesca Michielin

La voce degli Evanescence Amy Lee omaggia Francesca Michielin nel suo ultimo singolo, "Love exists", la cover di "L'amore esiste".



"Quando ero in Italia per girare il video di "Speak to me" mi sono innamorata di una canzone che ho sentito alla radio la canzone di Francesca. Sembrava seguirmi ovunque e mi è entrata sottopelle" ha detto



Amy Lee ha ricostruito il significato del testo e ha poi scritto la sua personale versione della canzone in inglese: "Ho condiviso la mia idea con uno dei miei produttori preferiti, Guy Sigsworth, e sono riuscita a convincerlo a venire da me a New York a lavorare sulla canzone. E' stata un'esperienza incredibilmente appagante".



IL VIDEO

Allegati