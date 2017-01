Amici 16, Thomas vince la sfida sul vicentino Lucas: ora tocca a Mike Bird

Sfide, ritorni, inediti. La puntata del sabato di Amici è ricca di colpi di scena, specialmente in chiave vicentina. L'attenzione si catalizza sul 23enne di Rosà, Mike Bird che, ad inizio puntata interviene sul "caso Federica". La squadra capitana da Francesco (I Tassorosso) decide di escludere dalla sfida la cantante romana Federica (fidanzata di Lucas) e i professori esprimono gran scetticismo difronte a tale scelta.

Il rosatese interviene per dire che non sentiva l'esigenza di "un tale polverone" perchè Federica è la sua preferita e, se non è stata messa in squadra, non è per strategia ma perchè probabilmente è "arrivata" di meno rispetto agli altri, cosa su cui Di Francesco non concorda.

Nella seconda prova, gara degli inediti, entra invece in scena il giovane Thomas Bocchimpani, che canta il suo "Scusa" ri-arrangiato da Boosta. Il bassenese si confronta con Francesco che esegue "Tu sei l'amore" e il punto va a Thomas. Il testimone passa poi a Mike Bird che, nella quarta prova, canta il suo inedito "Closer" nel confronto con Alessio. Il voto va Mike e viene quindi decretata la vittoria per 3-1 dei "Tassorosso". La sfida è di canto. I "Senza Piani" mandano in sfida Thomas.

Una sfida tutta vicentina dal momento che entra in studio Lucas, fidanzato di Federica Carta, ma anche volto noto ad Amici data la sua partecipazione ai casting e conseguente esclusione proprio ad un passo dall'inizio del programma. I due cantanti vengono giudicati da Sara Andreani, direttore marketing Warner Music Italia. A Thomas viene chiesto di cantare nuovamente l'inedito "Scusa", mentre a Lucas fa eseguire "Talkin' about the revolution" di Tracy Chapman, di nuovo Thomas si esibisce con la chitarra in "Fast car" e lo sfidante nel suo inedito "Ciao".

In questo frangente la conduttrice con qualche domanda mirata fa capire che tra lo sfidante Lucas e Federica c'è del tenero. Il giudice esprime il suo verdetto che va a favore di Thomas. Nella seconda manche torna in primo piano Mike Birk. A colpi di sfide, i "Senza Piani" hanno la meglio e Francesco, per esclusione manda in sfida Mike.