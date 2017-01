Amici 16, ritorno in classe dopo le feste: Thomas al lavoro con Boosta

Bisognerà attendere ancora una decina giorni per il ritorno di Amici 16 su Canale 5 ma gli allievi sono già rientrati a lezione subito dopo il Capodanno. L'attenzione va ai due cantanti vicentini in gara: Mike Bird, 23enne di Rosà e Thomas Bocchimpani, 16enne di Bassano del Grappa.

Per quanto riguarda il giovane bassanese, la striscia quotidiana andata in onda mercoledì su Real time, l'ha mostrato al lavoro sul suo inedito "Scusa" con il professor Boosta. Il tastierista e fondatore dei Subsonica ha dato alcune dritte al giovane cantautore in modo da "far venire fuori un suono più interessante".

Nel frattempo dalla rete trapelano le prime indiscrezioni sulla puntata che andrà in onda il 14 gennaio prossimo. Riccardo Marcuzzo, capitano del "Senza Piani", messo in sfida a seguito di un provvedimento disciplinare conquista la vittoria e rimane nella scuola ma la produzione decide comunque di assegnare un banco allo sfidante Michele. Per un nuovo arrivo c'è un addio, quello della ballerina Raffaela che non riesce a superare gli esami in vista del serale.

Ci saranno poi dei cambiamenti nelle due squadre. La fascia di capitano nella formazione degli Streghi andrà a Francesco con l'ex caposquadra (Lo Strego) che passa nello schieramento dei Senza Piani.