Amici 16, Mike vince su Shady: scuola al centro di polemiche e bocciature

Si avvicina il serale di Amici 16 e gli animi si fanno sempre più accessi all'interno della classe. Nella puntata del sabato ampio spazio è stato dato alla richiesta avanzata dal ballerino Andreas e dai cantanti Lo Strego, Alessio e Riccardo di creare una terza squadra. Richiesta bocciata dai professori.

Tra i malumori all'interno della squadra emergono anche gli scontri e le difficoltà di approccio con Mike Bird, il 23enne di Rosà in serito nella squadra dei TassoRosso. A puntare il dito contro il cantante vicentio è proprio il ballerino Andreas. Non parla di cattiveria e falsità ma dice di non trovarsi bene con Mike e crede che il vicentino condizioni anche la sua compagna di banco Federica.

Accantonando le polemiche all'interno della classe, Mike Bird viene chiamato a confrontarsi contro Shady. Il primo esegue "Spirits", la seconda "Stressed out". Mike conquista il voto di Boosta, Moro e Di Francesco e si aggiudica la sfida. La puntata si conclude con la vittoria dei Tassorosso.