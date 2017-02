Amici 16, Mike caposquadra: guanto di sfida a tre per l'accesso al serale

Le eleminazioni di Elisa, Francesco ed Alessio avvenute nell'ultima puntata del sabato di Amici rimescolano le carte all'interno della scuola. In primis, la squadra dei Tassorosso, rimane senza caposquadra (Francesco). Si propongono per la sostituzione Rosario (nuovo entrato) e Mike Bird.

Il primo ritiene, essendo nuovo, di poter fare bene il caposquadra perché sarebbe più imparziale, il secondo viceversa sostiene di conoscere bene tutti e porterebbe avanti il lavoro di Francesco; a maggioranza, la scelta ricade sul 23enne di Rosà.

Ma non è tutto. Per il vicentino si prospetta una settimana importante. Nonostante non ci sia ancora una data certa per l'inizio serale sono state comunicate le modalità di accesso: l’unanimità da parte della commissione, che sia il canto o il ballo o sfidare e battere tre degli allievi della scuola, della stessa disciplina.

Quest'ultima è la scelta fatta da Mike Bird che lancia il guanto di sfida a Riccardo, Rosario e Michele; contro il primo vuole cantare “Drops of jupiter” e lo sfidato “Fast car”; contro Rosario, Mike canterà il suo inedito “Closer” e gli lascia un brano a scelta; contro Michele infine, vuole cantare accompagnandosi con la chitarra “Hymn for the weekend” dei Coldplay e vuole che lui si esibisca in “All of me”.

Mike pensa di eliminare chi non ritiene pronto per il serale cioè Michele, poi nel videobox ripensa al brano da contrapporre a lui e opta per “How to save a life”, spiegando che ha un problema alla mano che non gli consente di suonare bene la chitarra, Michele invece sostiene che abbia cambiato idea perché la canzone precedente non la faceva bene mentre in questa è migliore.