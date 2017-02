Amici 16, Mike Bird - Riccardo: la sfida tra "maschi Alfa" va al vicentino

Si avvicina il serale e la tensione è altissima nella scuola di Amici. A tenere banco sono soprattutto le "incopatibilità caratteriali" tra la "gang" formata da Lo Strego, Riccardo e Alessio e il vicentino Mike Bird. Sia nel day time che nella puntata speciale del sabato non manca occasione in cui i quattro mostrino le loro divergenze e i loro disspori.

Ad acuire le tensioni, una frase detta dal professor Braga e male interpretata dal cantante Riccarco Marcuzzo, messo a confronto con il 23enne di Rosà nella sfida Vodafone Unlimited. Il vicentino propone il suo inedito "Closer", primo nella classifica iTunes, Riccardo risponde con "Diverso". I professori si dividono: Fabrizio Moro e Carlo Di Francesco danno il punto a Riccardo mentre Boosta, Braga e Rudy votano per Mike.

Braga, in particolar modo, devinisce ironicamente il confronto una sfida "tra maschi Alfa", esprimendo parole di approvazione anche per il percorso fatto all'interno della scuola del 23enne di Rosà. Il cantante milanese però non ci sta e ne nasce una polemica.

Buone notizie anche per l'altro vicentino presente nella scuola, Thomas Bocchimpani. Il 16enne di Bassano, in gara con il suo inedito "Scusa", vince la gara degli inediti contro Francesco e ha quindi la possibilità di promuovere un secondo brano.