Amici 16, Mike Bird resta nella scuola: trionfo di "Closer" su iTunes

Dopo una settimana di prove, Mike Bird, messo in sfida dal suo caposquadra Francesco, affronta il confronto con Meezy (Simona). Si apre così l'ultimo daytime di "Amici di Maria De Filippi" andato in onda sabato su Canale 5. A giudicare la sfida Gabriele Parisi, produttore discografico: il 23enne di Rosà esegue il suo inedito "Closer", mentre la sfidante interpreta "I save the world today" degli Eurythmics.

La seconda prova vede Mike in "Knockin' on heaven's door" mentre Meezy è chiamata ad interpretare "Per un'ora d'amore", quindi "Drops of Jupiter" per l'allievo titolare e l'inedito "Occhje vezzosi" per la sfidante. Il giudice assegna la vittoria a Mike che può togliere la maglia rossa.

Ma non è tutto, buone notizie arrivano anche da iTunes: in nemmeno 12 ore, "Closer", l'inedito del giovane vicentino ha venduto talmente tanto da classificarsi al primo posto lasciando le briciole allo sfidante Alessio.

Per quanto riguarda invece l'altro vicentino all'interno della scuola, il 16enne Thomas Bocchimpani, nella quarta prova Vodafone, si confronta con la cantante romana Federica Carta (fidanzata di Lucas). Il bassanese canta il suo inedito "Scusa", mentre Federica interpreta "Ti scatterò una foto" di Tiziano Ferro. Il maestro Di Francesco fa i complimenti a Thomas che lo descrive come "un esempio di allievo" nonostante la sua giovane età ma il punto va alla cantante dei Tassorosso.