Amici 16, Mike Bird e Shady sempre più vicini

I loro percorsi sono simili, entrambi, prima di conquistare il banco di canto nella scuola di Amici, sono passati per un altro talent: X Factor, e dopo l'esclusione hanno coltivato il loro sogno nel programma condotto da Maria De filippi.

Lui 23enne di Rosà, lei 22enne, figlia di migranti vive da sola a Cologno Monzese e studia a Milano ingegneria del suono. Inizialmente si era parlato di una liason tra la cantante e il capo squadra dei "Senza Piani" Riccardo. Voci smentite dalla stessa. Negli ultimi giorni si è fatta invece più insistente una presunta relazione con Mike Bird.

Tutto sarebbe nato da un Twitter di Domenica Merlo, padre di Mike, che avrebbe postato una foto relativa ad una cena romana di famiglia alla quale avrebbe preso parte anche Shady. Quel che è certo è che Mike Bird, nelle ultime settimane, è al centro dell'attenzione: prima per un battibecco con Lo Strego, poi per alcune polemiche nate in puntata per la scelta dei "Tasso Rosso" di non schierare la cantante Federica Carta (fidanzata di un altro vicentino, Lucas) e infine per la sua sfida che, nella puntata di sabato, verrà decisa la sua permanenza o meno all'interno del programma.