Amici 16, la sfida tra Mike e Riccardo si chiuderà la settimana prossima. E Mike “promuove” Lo Strego

Mike ammirato e generoso verso Lo Strego: chiede di non esibirsi per farlo accedere senza problemi al serale. “Credo che abbia fatto un percorso molto forte, che abbia lavorato molto su se stesso, io vorrei non esibirmi per dare la maglia a Lo Strego”, dice Mike. “Non si può, è una cosa carina ma creerebbe un precedente”, gli dice la De Filippi, come riferisce il sito mariadefilippi.mediaset.it.

“Dai a Lo Strego la possibilità di godersi, in caso di vittoria, quella maglia verde fino in fondo”, si intromette Zerbi. “E poi hai la possibilità di far vedere quello che sai fare”. “Se batti anche Mike vai al serale”, dice la De Filippi. “Sono un po’ nervoso…”, ammette Lo Strego che alla fine, avendo sfidato Rosario, Mike e Serena, è il primo allievo che accede al serale e indossa la maglia verde.

È poi la volta della la volta della sfida tra i due inediti, Riccardo canta "Diverso" e Mike "We are the wild ones". La De Filippi chiama al centro dello studio Riccardo e Mike: i loro inediti sono iTunes, la sfida tra loro si chiuderà la settimana prossima.