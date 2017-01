Amici 16, è amore tra Lucas Bicego e Federica Carta

Lei è Federica Carta, 18enne romana, allieva della scuola di Amici 16 lui è Lucas Bicego, 21enne vicentino, originario del Brasile. Per lui il sogno di entrare nel talent Mediaset si è infranto lo scorso novembre quando non ha ottenuto il banco di canto che invece è andato ai conterranei Mike Bird, 23enne di Rosà e Thomas Bocchimpani, 16enne di Bassano del Grappa.

Sul profilo Instagram di Lucas sono comparse alcune foto che immortalano teneri momenti tra i due cantanti. Un amore a distanza per due cantanti che inseguivano lo stesso sogno. L'ultima, martedì, proprio in occasione del 18esimo compleanno "Vorrei essere vicino a te in questo momento ma purtroppo non si può, manchi tanto, torno presto" scrive il 21enne vicentino.