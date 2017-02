Amici 16, Di Francesco contro Mike Bird: "Sei eticamente ingiusto"

Puntata di Amici 16 all'insegna della polemica quella di sabato 25 febbraio, che ha visto il 23enne di Rosà protagonista di un aspro confronto con Carlo Di Francesco. Mike Bird, con l'intenzione di accedere al serale, ha sfidato Riccardo Marcuzzo, Michele e Rosario. La decisione del cantante vicentino non è però piaciuta al professore, che l'ha accusato di aver scelto pezzi a misura per lui e invece per gli altri brani che non permettano di risaltare le loro capacità.

"Io trovo che sia stata una scelta indecente – ha detto il professore - Eticamente non trovo giusto mettere in queste condizioni i tuoi sfidanti, ed è ridicolo che gli sfidi a ribasso: per esempio con Riccardo invece di fare una sfida di inediti, lo fai cantare in inglese, ed è una follia”.

Sul fronte del gossip, invece, dopo le indiscrezioni dell'ultima settimana arriva una notizia che lascia poco spazio ai dubbi. Alessio Minnini, allievo eliminato nel corso di un esame di sbarramento, ha confessato che Shady e Mike Bird stanno insieme. In una diretta su Instagram, alla domanda sulla storia tra i due il giovane ha risposto: “Non lo so, penso di sì”