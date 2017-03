Amici 16, compleanno "agitato" per Mike Bird: si mette in panchina e viene contestato

Il primo marzo del 1993 nasceva Mike Bird, il cantante di Rosà che dal novembre scorso è entrato a far parte del talent di Maria De FIlippi. Il giovane ha festeggiato i suoi 24 anni all'interno della scuola di Amici.

Un compleanno ricco di tensioni per il cantante vicentino. Nel daytime andato in onda sabato scorso non è riuscito a strappare l'accesso al serale sfidando i compagni Michele, Rosario e Riccardo, contestato anche dal maestro Di Francesco che ha reputato "indecente" l'assegnazione dei brani ai tre sfidanti, perchè non li ha messi nelle condizioni migliori.

A ciò ha fatto seguito la decisione di Mike Bird e Federica Carta (fidanzata del cantante vicentino Lucas Bicego) di “ritirarsi” momentaneamente dalle sfide a squadre ovvero di non schierarsi per consentire ai capitani dei Senza Piani e dei Tassorosso di far esibire i compagni in panchina dall’inizio del programma. Un gesto all'apparenza "di cuore" che però non è apprezzato da chi non si esibisce come Michele e Giada.



Michele non è d’accordo perché non si sente inferiore al compagno, Mike è convinto che non sopporti di essere messo in squadra perché lui e Federica si tolgono; Giada sostiene che questa settimana merita di esibirsi anche se poi si ravvede. Nel videobox il cantante di Rosà dice che la sua unica preoccupazione è che la proposta sua e di Federica possa portare ad un loro svantaggio da parte dei direttori artistici. Non resta che attendere la messa in onda della puntata speciale del sabato per vedere gli sviluppi di quanto accaduto in questi giorni.