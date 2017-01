Amici 16, attacchi al veleno tra Mike Bird e Lo Strego

Il ritorno dopo la pausa natalizia non è certo stato soft per gli allievi della scuola di Amici. Nella puntata andata in onda sabato su Canale 5, a tenere banco sono stati gli attacchi al veleno tra Mike Bird, il 23enne di Rosà, e Lo Strego. Tutto è nato quando il cantante vicentino si è candidato a capo squadra della sua formazione, i "Senza Piani", al posto di Riccardo.

Mike si propone non tanto perchè Riccardo non sappia fare il capitano ma perchè, a detta sua, ha forse bisogno di una "boccata d'ossigeno". A queste dichiarazioni risponde Lo Strego, capitano uscente dell'altra formazione, mettendo in discusione la veridicità delle parole di Mike.

Scambio di frecciatine deove interviene anche la conduttrice Maria De Filippi. Sta di fatto che la classe mantiene Riccardo come capo squadra e, a questo punto, Mike Bird chiede di schierarsi con la formazione ora guidata da Alessio. Questo spostamento porta altri allievi come Federica Carta (fidanzata del vicentino Lucas Bicego) e Marta Mason a chiedere lo switch ma la conduttrice chiede di pazientare.

Si passa quindi alla sfida a squadre e il primo confronto è tra i ballerini Andreas Muller e Vittoria Markow, il punto va alla formazione guidata da Riccardo. Il secondo confronto è tra Mike Bird con "Angel" e Lo Strego ne "Il Cielo in una stanza", il punto va al vicentino. Si prosegue con la sfida tra Sebastian e Oliviero che vince il primo. Quindi Federica col suo inedito 'Attraversando gli anni' si impone su Alessio che aveva cantato "Dedicato a te" de Le Vibrazioni. Tra Lorenzo ed Erik vince il primo e, nell'ultima sfida Elisa porta a casa il punto definitivo nella sida contro Giada. La squadra di Riccardo vince la gara. Francesco, neo capitano, manda se stesso in sfida e anche il ballerino Lorenzo.

Da segnalare l'ingresso nella scuola di Michele, sfidante esterno di Riccardo Marcuzzo che, nonostante abbia perso la sfida, conquista il banco per volontà dei professori che vogliono premiare la sua bravura. Chi invece lascia la scuola è la ballerina Raffaella Prisco che non supera l'esame di sbarramento dopo la decisione della maggioranza dei componenti della sua squadra di metterla a giudizio della commissione.