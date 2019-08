Americano spacca un parabrezza: multato dalla polizia

Barcollava verso il teatro nuovo quando ha iniziato, per chissà quale motivo, ad andare su tutte le furie in mezzo alla strada, prendendosela prima con un contenitore dei medicinali trovato lungo la via e poi lanciando lo stesso addosso a una Fiat Punto parcheggiata. Il colpo ha sfondato il parabrezza dell'auto.

L'autore del gesto, poi identificato in J.T., militare americano 24enne di stanza alla caserma Ederle, è stato sanzionato per ubriachezza molesta. L'episodio è successo all'alba di sabato in zona Mercato Nuovo e non è sfuggito al conducente di un furgone che ha redarguito l'ubriaco ricevendo in cambio un «Fuck off» e il dito medio alzato. Il conducente se n'è così andato, chiamando nel frattempo la polizia che è arrivata sul posto.

Gli agenti hanno fermato l'americano in via Cairoli, ciondolante e con grosse difficoltà nell'esprimersi. Dopo averlo identificato, hanno aspettato con lui l'arrivo della Military Police che ha caricato in auto il militare, portandoselo via.