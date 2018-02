Altopiano, "gruppo di acquisto" per la droga: tre giovanissimi arrestati grazie a Whatsapp

La Tenenza della Guardia di Finanza di Asiago ha concluso, nei giorni scorsi, una vasta operazione, volta al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

I militari asiaghesi, con la collaborazione degli altri Reparti territoriali del Comando Provinciale di Vicenza e di unità cinofile, hanno dato esecuzione a 17 perquisizioni domiciliari, delegate dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Vicenza, dott. Blattner, nei comuni di Vicenza, Isola Vicentina, Schio, Torrebelvicino, Caldogno, Malo, Gambugliano e Camisano Vicentino.

Il gruppo d'acquisto

L’operazione ha permesso di trarre in arresto, in flagranza di reato, 3 spacciatori trovati complessivamente in possesso di Kg. 2 kg di marijuana e oltre 100 grammi di hashish, partite scovate dal cane antidroga Zack, nonché di 21000 euro, presumibilmente provento delle vendite della droga.

Nella mattinata di sabato, il GIP presso il Tribunale di Vicenza ha convalidato le misure coercitive adottate, rimettendo poi in libertà i tre giovani arrestati, T.G., di anni 21, S.A., di anni 23, F.G., di anni 21, tutti non gravati da precedenti penali.

Le indagini erano iniziate partendo da piccoli sequestri di droga, effettuati in Altopiano nei mesi scorsi, dai quali si era potuto risalire alla filiera dei traffici illeciti, individuando la rete degli spacciatori, diffusa su un’ampia zona del territorio provinciale, e, ciò, anche utilizzando le “chat” presenti sui loro telefoni cellulari, con le quali mantenevano i contatti. Le sostanze stupefacenti, come accertato nel corso delle indagini, venivano spacciate anche nei pressi di istituti scolastici superiori.