Altopiano di Asiago, auto prende fuoco sul Costo: traffico in tilt

Impressionante combustione di una vettura lungo la strada del Costo. Nel tardo pomeriggio di venerdì l'auto è stata avvolta dalle fiamme per motivi ancora da chiarire. e fortunatamente senza nessuna conseguenza per chi guidava e per altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Asiago. Il traffico è rimasto bloccato con grandi disagi alla circolazione particolarmente intensa anche per il ponte di Ferragosto