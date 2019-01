Furioso incendio sull'Altopiano di Asiago: si teme il dolo

Allarme nei boschi martoriati dal maltempo dell'Altopiano di Asiago. Un grosso incendio con tre focolai, divampato nel primo pomeriggio di giovedì, sta interessando una vasta area boschiva di diverse centinaia di metri a Camporovere, nel territorio comunale tra Asiago e Roana.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Da poco prima delle 18 i vigili del fuoco sono impegnati con una squadra di Schio e tre di Asiago. Le fiamme si sarebbero sviluppate sul Monte Rasta e in località val Giardini, vicino alle case dove abitavano Ermanno Olmi e Mario Rigoni Stern. Due punti distinti che potrebbero far pensare anche al dolo, anche non si conoscono ancora le cause del rogo. Nessuna ipotesi è esclusa.

Si teme, con l'aumento del vento, che l'incendio assuma dimensioni più ampie.

AGGIORNAMENTO ORE 18:45

Le fiamme stano bruciando l'Altopiano di Asiago e si rafforza l'idea dei piromani. I vigili del fuoco stanno lavorando ancora in zona Camporovere su due focalai ed è stato allertato il Centro regionale forestale.

Precedentemente i pompieri avevano domato altri tre incendi, due a Lusiana e uno a Gallio.

AGGIORNAMENTO ORE 20:45

Dal tardo pomeriggio i vigili del fuoco sono impegnati sull’altopiano di Asiago per degli incendi boschivi divampati nella zona di Forte Interrotto a Camporovere di Roana. Sul posto stanno operando quattro automezzi con personale dei distaccamenti di Schio e Asiago. L’incendio sta bruciando la parte del bosco in parte abbattuta dal forte vento alla fine del mese di ottobre. Altri focolai vedono impegnati i vigili del fuoco del nella zona di via Busa ad Asiago. Nelle zone interessate dalle fiamme non sono interessate abitazioni. Sono state richieste squadre antincendio boschivo della regione.

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)

Allegati