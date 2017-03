Patenti false: due denunciati con il dispositivo “scovafurbetti”

Un'apparecchiatura di ultima generazione per scovare i “furbetti” della patente. La polizia locale “Nordest Vicentino” si è dotata del rilevatore di falsi documentali, un dispositivo collegato con una microcamera che – attraverso un confronto immediato - individua i certificati non in regola con le norme di sicurezza. Grazie a questo strumento i vigili hanno denunciato due persone in pochi giorni.

Lo scorso 25 febbraio a Villaverla, in via Roma la polizia locale ha fermato un conducente di un motorino con la patente di guida rilasciata dalla repubblica della Nigeria. Il ciclomotore è stato sequestrato ed il conducente, M.O., 50enne nigeriano residente a Montecchio Maggiore, denunciato per uso di documento falso.

Per lo stesso reato è stato iscritto K.F.O., 27enne di nazionalità nigeriana, residente a Nove perché giovedì 2 marzo, è stato fermato alla guida di un'Audi A3 esibendo ai vigili una patente di guida rilasciata dalla Repubblica della Nigeria. Anche in questo caso il mezzo è stato sequestrato.