Si scaldano col braciere: famiglia intossicata dal monossido

Tragedia sfiorata per una famiglia di origine ghanese residente in via Garavoglia ad Altissimo. Nella notte tra giovedì e venerdì i cinque componenti del nucleo famigliare sono andati a tormire con due bracieri accesi nelle camere da letto, quella che ospita i coniugi e quella dei tre bambini di 13, 7 e 2.

La coppia, lui 38enne e lei 30enne si è addormentata mentre le pericolosissime braci accese hanno iniziato a rilasciare il micidiale monossido di carbonio. La famiglia si è salvata per miracolo solo grazie alla velocità del padre che, una volta realizzato che la moglie stava male, ha caricato tutti in macchina portandoli all'ospedale di Arzignano.

Tutta i componenti della famiglia - che non sono in pericolo di vita e non hanno ricevuto gravi danni - sono stati intossicati dal monossido. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Valdagno il cui comandante, Mauro Maronese ha ribadito di evitare assolutamente qualsiasi metodo che non sia la caldaia o altri mezzi certificati e a norma per riscaldare gli ambienti.