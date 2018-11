Auto a gpl prende fuoco: conducente scende appena in tempo

Poco prima delle 17.30 di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bauci ad Altissimo per l’incendio di un’auto alimentata a gpl.

Il conducente, un operaio straniero stava percorrendo la provinciale SP 31, quando si è accorto del fumo nell’abitacolo si è fermato ed è sceso, mentre la vettura ha preso fuoco.

I pompieri arrivati da Arzignano hanno spento il rogo della vettura completamente avvolta dalle fiamme. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra dei vigili del fuoco, che stanno anche ultimando le ultime operazioni di messa in sicurezza del luogo.