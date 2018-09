Alte, tenta di vendere maria a un finanziere: arrestato

Nella serata del 5 settembre scorso, i Finanzieri della Città del Grifo, in servizio nel territorio del Comune di Montecchio Maggiore, hanno tratto in arresto un uomo di nazionalità ghanese per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a un pubblico ufficiale, procedendo al sequestro, nei suoi confronti, di circa 23 grammi di marijuana.

Si tratta di un’attività svolta nell’ambito del “dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti”, che da tempo coinvolge tutti i Reparti della Provincia. In questo caso, l’operazione della Guardia di Finanza è stata condotta nella frazione Alte Ceccato del Comune di Montecchio Maggiore (VI), nell’area del centro commerciale.

L'operazione in borghese