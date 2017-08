Montecchio Maggiore, tre denunciati per rissa con bottiglie e bastone

Nella tarda serata di mercoledì un controllo eseguito dai militari della compagnia Carabinieri di Valdagno e dagli agenti del “Consorzio di Polizia Locale dei Castelli” di Montecchio Maggiore, ha consentito di dare un nome ai responsabili di due episodi che avevano movimentato la giornata nell’area del centro commerciale “La Galleria” tra via Europa e via Madonnetta nel comune castellano.

Attorno alle 10.30 di mercoledì mattina, infatti, tre immigrati di colore erano stati protagonisti di una breve rissa, durante la quale erano comparsi un bastone e due bottiglie di vetro. L’episodio è stato immediatamente segnalato da alcuni cittadini ma i protagonisti della zuffa si erano dileguati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Nel pomeriggio episodio simile nella vicina via Nogara: verso le 18.30, con due cittadini di colore protagonisti di un violento litigio e minacce con bastone. Anche in questo caso però i violenti si sono allontanati in tempo.

Alle 23, appurata la presenza di una quindicina di africani vicino al kebab del centro commerciale, è scattao il controllo: tra le persone presenti sono stati individuati gli autori della rissa e del violento litigio. Questi ultimi sono stati denunciati, in stato di libertà, per i reati di rissa e di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Si tratta del 34enne I.L., di nazionalità togolese, del 21enne nigeriano E.F. e di O.G., 19enne, anch'egli nigeriano.

Durante il controllo è stato anche segnalato al Prefetto di Vicenza, quale assuntore di stupefacenti, un nigeriano, 22enne, senza fissa dimora, trovato in possesso di circa 5 grammi di marijuana. Altro stupefacente confezionato in svariati involucri, nella fattispecie marijuana e hashish, per un peso complessivo di 20 grammi, è stato trovato sotto i numerosi arbusti delle aiuole circostanti, presumibilmente gettato dagli stranieri all’arrivo del personale che ha eseguito i controlli.