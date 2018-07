Super truffa al Postamat, il malvivente "istruisce" la vittima: spariti 4mila euro

Una incredibile truffa la cui dinamica è ancora tutta da chiarire ha visto coinvolta una signora 55enne di Altavilla Vicentina. La donna, nei giorni scorsi, aveva messo un annuncio su Amazon con il quale metteva in vendita uno stetoscopio e un misuratore di pressione.

Dopo poco tempo la signora riceve la telefonata di un sedicente compratore che si dimostra interessato agli oggetti con una fretta inusuale, tanto da suggerire alla donna di recarsi subito al postamat da dove - via telefono - le darà istruzioni su come ricevere direttamente i soldi sulla carta prepagata postepay e che la spedizione la può fare pure in un secondo tempo.

La malcapitata cade nella trappola e si precipita, con l'uomo in linea, al Postamat più vicino eseguendo delle operazioni dettate dal truffatore il quale, attraverso quattro operazioni, riesce a spillarle ben 4mila euro. Alla 56enne non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia in questura.