Incidente domestico poco dopo le 19 in via Belluno 11 ad Altavilla Vicentina: per alimentare il fuoco del camino un uomo ha utilizzato dell'alcol. Le fiamme lo hanno investito procurandogli ustioni ad una mano e agli arti inferiori.

Chiamato il 118 Suem per i soccorsi, l'uomo è stato ricoverato con codice giallo.