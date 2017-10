Altavilla, "truffa delle tre carte" al negozio: due donne denunciate e "appiedate"

Nel pomeriggio di mercoledì attorno alle 15 nei pressi di una sala giochi in Riviera Berica il titolare ha chiamato le volanti segnalando che poco prima erano entrati quattro nomadi, due uomini e due donne, che avevano un fare sospetto e si erano allontanati quasi subito a bordo di una Seat con targa bulgara.

La polizia ha intercettato l'auto in via Trissino per poi fermarla in viale Margherita. Dopo il controllo gli agenti hanno scoperto - grazie alle registrazioni delle telecamere di sorveglianza - che il giorno prima ad Altavilla, presso il negozio Mercatopoli, le due donne avevano truffato il titolare con il "giochetto delle tre carte".

All'atto del pagamento le donne hanno pagato con 100 euro un articolo da 5 euro, facendo sparire il resto e richiedendolo di nuovo al titolare. Le due sono denunciate per truffa e una di loro anche per furto dopo il ritrovamente da parte degli agenti di uno smarthpone rubato. L'auto con targa bulgara è stata inoltre sequestrata perchè i quattro non avevano i soldi per pagare la contravvenzione che la polizia aveva elevato in quanto non in regola. E sono quindi rimasti anche appiedati.