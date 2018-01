Tentato omicidio di Altavilla: i sindaci "adottano" Alessia e le sue bambine

La tragica vicenda dell'accoltellamento di Olesea “Alessia” Talpa da parte di Raffaele Busiello ha innescato una rete di solidarietà partita dal sindaco di Bagnolo San Vito, Comune del Mantovano in cui l'uomo è stato catturato dopo essere fuggito da Altavilla con la figlia di sei anni della 37enne di origine moldava.

Il sindaco del paese, Manuela Badalotti, ha annunciato di voler contattare il primo cittadino di Altavilla e quello della località segreta nella quale le due figlie (assieme alla seienne anche la sorellina di nove anni avuta da una precedente relazione di Alessia) della donna sono sotto protezione, affidate alla nonna materna.

"Ho passato con loro diverso tempo e ho deciso di impegnarmi personalmente per aiutarle dopo la terribile tragedia. Ho dato loro dei vestiti e dei giocattoli poi vedremo come impegnarci a livello di amministrazione comunale e in rete con gli altri sindaci, per dare un appoggio più concreto".

Alessia è ancora ricoverata in ospedale e le due bambine sanno che la mamma è fuori pericolo dopo il delicato intervento al polmone destro "Sono bambine che danno l'impressione di essere cresciute in fretta - conclude il primo cittadino - oltre a rispettare la mia promessa di portarle a prendere un gelato anche con mia figlia faremo qualsiasi cosa possibile per sostenere questa famiglia".