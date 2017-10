Altavilla, a fuoco il caminetto: demolito un muro

Venerdì, poco dopo le 23, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Risorgimento a Valmarana di Altavilla Vicentina per l’incendio di un muro all’interno di un’abitazione.

L’allarme è stato dato dai proprietari che si sono accorti della fuoriuscita del fumo. I pompieri di Vicenza accorsi con due squadre hanno dovuto in parte demolire un muro per riuscire a intercettare il focolaio, che stava bruciando senza fiamma il materiale isolante posto nell’intercapedine della parete dietro al caminetto.

Danni da fumo, oltre all’impianto elettrico e di riscaldamento a pavimento e il parquet. Le operazioni di soccorso e ripristino delle condizioni di sicurezza sono terminate dopo circa 4 ore.