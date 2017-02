Altavilla, Goran Milivoljevic stroncato da infarto al palazzetto dello sport

Hanno tentato di rianimarlo in tutti i modi, persino col defibrillatore ma per Goran Milivoljevic, 44enne serbo, custode del palazzetto dello sport in piazza della Libertà ad Altavilla, non c'è stata speranza. Erano circa le 22:00 di venerdì sera quando, alla fine di una partita di pallavolo femminile, l'allenatore si accorto che l'uomo era accasciato in bagno

Sul posto era presente anche il medico della squadra che ha prestato i primi soccorsi riconoscendo l'aritmia tipica dell'infarto. Essendo presente anche un defibrillatore, è stato usato sull'uomo in attesa dell'arrivo del Suem che è accorso verso le 22:3. I sanitari del 118 hanno a loro volta cercato di rianimare il custode ma per lui non c'è stato niente da fare ed è stata constata la morte per arresto cardiaco.