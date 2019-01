Maxi furto alla Vi Bike Outdoor: bottino da 34mila euro

I Carabinieri della Stazione di Altavilla Vicentina, nella mattinata di ieri 18 gennaio 2019, hanno eseguito un sopralluogo di furto presso la ditta “Vi Bike Outdoor”, che ha sede in via Cordellina 17, in quanto nella notte precedente ignoti, previa effrazione, si introducevano all’interno asportando 3 biciclette elettriche, 54 mountain bike in carbonio, una bicicletta da corsa in carbonio e 7 navigatori satellitari, causando un danno che è stato quantificato in circa 34mila euro.

Gli autori del fatto hanno verosimilmente utilizzato un mezzo nella loro disponibilità per allontanarsi con la refurtiva. Le indagini dei militari della locale Stazione, cui collabora la Sezione Operativa della Compagnia di Vicenza, sono in corso per risalire agli autori del furto.