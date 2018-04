Altavilla, auto investe bici: ferito un ventenne

Schianto tra un’auto e una bici verso le 9:10 di martedì mattina ad Altavilla sull’incrocio di via Sovizzo con via Lago di Carezza. Una Suzuki condotta da B.R., 74enne residente in paese ha impattato con una bicicletta in uscita dal via Lago di Carezza con in sella un 20enne residente a Creazzo. Il giovane ha fatto un volo di diversi metri a causa del forte impatto ed è stato soccorso dai sanitari del Suem. Sul posto la polizia locale dell’Unione Terre del Retrone per stabilire le cause dell’incidente.