Altavilla, Angelica Rosenberg uccisa da un tumore a 7 anni

Non ci sono parole per cercare di spiegare il tragico destino che ha colpito la famiglia Rosenberg Gaianigo, residente ad Altavilla. La primogenita Angelica è stata portata via da un male incurabile, ad appena 7 anni, dall'affetto di papà Piergiorgio, mamma Elena e i fratellini Gianmarco, tre anni, e Luca, di appena sei mesi.



I genitori, entrambi ginecologi, al San Bortolo lui al San Lorenzo lei, hanno appreso la terribile notizia quest'estate, dopo una visita al pronto soccorso per un apparentemente lieve malessere della bimba. Purtroppo analisi più approfondite hanno svelato l'atroce realtà: alla piccola Angelica non restavano che pochi mesi di vita.



I genitori, con il sorriso a mascherare il dolore lacerante, hanno passato con lei ogni singolo istante sino all'ultimo addio, martedì mattina. I funerali saranno celebrati giovedì alle 10 nella chiesa parrocchiale di SS. Redentore e S. Urbano ad Altavilla.