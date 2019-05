«Gli Alpini stuprano»: vandali in azione all'adunata

Gli alpini stuprano

È la frase che alcuni vandali hanno scritto sulle vetrine dello stand "Alp shop" di piazza San Babila a Milano nella notte tra giovedì e venerdì 10 maggio, alla vigilia della tre giorni che porterà 500mila penne nere all'ombra della Madonnina. Sempre nella notte si è verificato un altro episodio di vandalismo a danno degli alpini: alcuni persone hanno infranto le vetrine della sede nazionale dell'Associazione Alpini di via Marsala. Sul caso stanno indagando gli agenti della Questura di Milano che stanno acquisendo i filmati delle telecamere della zona. Lo riferisce Milanotoday

La reazione dei governatori Fontana e Zaia

"La mia solidarietà e quella di tutti i lombardi alle nostre penne nere. La solita idiozia di pochi imbecilli non macchierà certo questi tre giorni di festa", questo il commento pubblicato su Facebook del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

“Giù le mani dagli Alpini e dalla loro adunata, l’evento di popolo più pacifico, solidale e festoso che questo paese conosca. Chi tenta di turbarlo attenta alla parte migliore del nostro tessuto sociale”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, condanna gli atti vandalismo che sono stati compiuti a Milano dove è in corso l’adunata nazionale delle Penne Nere. “È successo qualcosa di simile anche l’anno scorso – aggiunge il Governatore – e non è una novità che in occasione della grande adunata ci siano elementi che cerchino di colpirla con atti che possiamo solo trovare inconcepibili e da condannare. Ci vuole un gran coraggio e nessuna sensibilità ad essere vandali con gli Alpini che dovunque vadano si dimostrano uomini di Pace. A nome di una Regione da sempre alpina, dico che chi tocca un Alpino tocca tutti noi” “Esprimo la solidarietà mia e dei Veneti a tutti i Veci e i Bocia che da Milano ci regaleranno ancora una volta tre giorni indimenticabili e risponderanno agli sconsiderati con la loro solidarietà e travolgendo tutti nella loro festa di persone per bene”.