Il trattore si ribalta: agricoltore muore schiacciato

È rimasto ucciso dal trattore che si è ribaltato. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di sabato, verso le 17, in via Toare ad Alonte.

Vittorino Faccin, nato ad Alonte classe 1935, durante una manovra con il trattore, ha urtato un muretto di sasso che ha ceduto facendo finire il mezzo in un fosso. Il trattore si è capovolto e ha schiacciato il capo dell'anziano.

I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza il mezzo. Sul posto è intervenuto il Suem 118 e l'elicottero ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per determinare le cause, che hanno portato al ribaltamento del trattore da un piccolo murazzo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza.