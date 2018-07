Due auto in fiamme: vigili del fuoco al lavoro

Doppio intervento dei vigili del fuoco per due incendi auto venerdì mattina ad Alonte e Noventa. Il primo alle 9.45 in via Sabbionaria ad Alonte dove il proprietario mentre si stava apprestando a riprendere l’auto si è accorto dell’abitacolo pieno di fumo. I pompieri accorsi da Lonigo hanno spento il principio d’incendio, che si è sviluppato nella parte anteriore del cruscotto lato passeggero per probabili cause elettriche.

Il secondo incendio è divampato in via Vespucci a Noventa Vicentina all’interno del garage di uno stabile dove un’auto parcheggiata ieri sera ha preso fuoco. I pompieri intervenuti in primo invio da Este e successivamente da Lonigo, hanno spento le fiamme di una vecchia Alfa Romeo 75. Salvata dalle fiamme un’altra vettura parcheggiata nel garage. Danni da fumo allo stabile. Le cause dell’incendio di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore e mezza.