Meteo, stato di attenzione per la neve

In riferimento alla situazione meteorologica e nivometeorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato:

per neve la fase operativa di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) sulle zone montane e pedemontane, dalle ore 18:00 di domani sabato 4 maggio, alle ore 00:00 di lunedì 6 maggio;

per criticità idrogeologica lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) nei seguenti bacini idrografici: - Vene-A, (Alto Piave, provincia di BL); - Vene-H, (Piave Pedemontano, province di BL e TV); - Vene-B, (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, province di VI, BL, TV, VR); - Vene-E, (Basso Brenta-Bacchiglione, province di PD, VI, VR, VE, TV); - Vene-F, (Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, provin. VE, PD, TV); dalle ore 14:00 di domani, sabato 4 maggio, alle ore 08:00 di lunedì 6 maggio;

per forte vento lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) su tutto il Veneto, dalle ore 00:00 di domenica 5 maggio alle ore 08:00 di lunedì 6 maggio.