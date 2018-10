Allerta maltempo: la situazione delle strade nel Vicentino

Questa la situazione comunicata dalla Protezione civile alle 20



Rimangono isolati Lastebasse, Pedemonte e Posina con l’evacuazione di alcuni abitazioni

Si segnalano criticità lungo la viabilità provinciale e regionale che interessa la provincia. La SP 47 della Valsugana è stata riaperta al confine regionale con la Provincia autonoma di Trento.

Restano problemi a:

1) SP 81 comune di Tesina loc. Gonna interrotta

2) SP 350 da Lavarone in Provincia autonoma di Trento non si percorre verso il VENETO si percorre in senso inverso

3) SP 85 al km 2,5 è chiusa

4) SR 11 è chiusa in entrata a Torri di Quartesolo

5) SP 350 interrotta al km 31

6) SP 31 frana isola abitato (Posina) il sindaco ha evacuato 10 persone già sistemate in albergo Ulteriori situazioni di criticità sono state evidenziate nel comune di Lugo dove il sindaco segnala criticità sull’Astico in crescita e dove due abitazioni sono state avvertite del pericolo possibile;

E’ iniziata l’attivazione della cassa di laminazione in linea di Trissino propedeutica all’attivazione del bacino di laminazione.

In relazione alla frana del Rotolon, in comune di Recoaro, è stato superato il limite di criticità ma al momento non risultano segnalazioni