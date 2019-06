Allarme zona Querini: auto spaccate e sbandati

E' ormai quotidiano l'arrivo di foto dei lettori dalla zona di Parco Querini, tra viale Rumor e la chiesa di Araceli.

Anche ieri, giovedì, mattina, ci sono state segnalate una decina di auto con i finestrini infranti, come il giorno prima, mentre oggi, venerdì, un lettore ha documentato i bivacchi attorno alla chiesa di Santa Maria in Araceli, splendido esempio di barocco firmato Guarini.

Ogni sera, quando il parco è già chiuso, si vedono queste persone uscire scavalcando i muri e piazzarsi nelle vie limitrofe. Una situazione ben poco raccicurante per chi, come me, porta a spasso il cane in quella zona.