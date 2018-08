Allarme polpette avvelenate al Lago di Fimon: morti un gatto e un rapace

È allerta bocconi avvelenati sui monti Berici. Delle polpette di carne contenenti topicida sono stati trovati nei giorni scorsi tra i comuni di Nanto e Arzignano, in zona Lago di Fimon. I bocconi letali, contenenti una sostanza granulare di colore azzurro, sarebbero responsabbili della morte di un pojana e di un gatto domestico.

La cronaca segnala episodi analoghi in vari comuni della provincia: dalla cintura urbana di Vicenza fino a Marostica e all'Altopiano di Asiago. La raccomandazione delle associazioni e delle guardie zoofile è quella di prestare la massima attenzione, sopratutto in una zona come quella del Lago di Fimon, luogo in cui molto spesso i proprietari di cani domestici portano "Fido" a passeggiare. 'Faremo presto il punto della situazione e dei sopralluoghi su questa pratica criminale che purtroppo ogni anno miete delle vittime".