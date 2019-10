Allarme bomba all'asilo: evacuato il centro per l'infanzia di via Corelli

Un biglietto anonimo lasciato in una delle aule dell'istituto riportante la frase "Domani ci sarà un attentato bomba a scuola" ha seminato il panico al Centro infanzia di via Corelli, a Vicenza. Come riporta Il Giornale di Vicenza, il biglietto sarebbe stato trovato dal personale nel tardo pomeriggio di mercoledì.

Immediata la richiesta d'intervento dei carabinieri che arrivati sul posto con le unità cinofile specializzate hanno passato al setaccio la struttura e hanno fatto evacuare lo stabile. Giovedì mattina, i controlli sono stati intensficati ma le lezioni si sono svolte regolarmente.